ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пассажира авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле, госпитализировали

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 23:58
Пассажира авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле, госпитализировали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У него повысилась температура тела

Пассажира авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле "Козацкий", госпитализировали с повышенной температурой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что на обсервацию вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура тела. На место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение к медицинскому учреждению обеспечили полицейские.

Сеййчас мужчина 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания на коронавирус. В случае положительного результата будет приниматься решение относительно обследования всех лиц, с которыми он контактировал.

РБК-Украина писало, что в понедельник, 30 марта, в отель "Козацкий", который принадлежит Министерству обороны Украины, разместили 100 человек, которые прибыли с Бали и Катара. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших до места проведения обсервации. Некоторые не согласились на обсервацию, за что на них составили административные протоколы.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирам предложили несколько вариантов размещения. Первый - бесплатный - отель "Козацкий". Но после размещения там много людей стали писать заявления, в которых просили позволить им самоизоляцию. Согласно новой постановлением Кабмина от 29 марта она теперь запрещена тем, кто прилетел в Украину.

В Тернопольской области зарегистрировали 18 новых пациентов с коронавирусом Правительство в ближайшие дни представит сценарий дальнейших действий во время карантина
Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь