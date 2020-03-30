Пассажира авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле, госпитализировали

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У него повысилась температура тела

Пассажира авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле "Козацкий", госпитализировали с повышенной температурой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что на обсервацию вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура тела. На место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение к медицинскому учреждению обеспечили полицейские.

Сеййчас мужчина 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания на коронавирус. В случае положительного результата будет приниматься решение относительно обследования всех лиц, с которыми он контактировал.

РБК-Украина писало, что в понедельник, 30 марта, в отель "Козацкий", который принадлежит Министерству обороны Украины, разместили 100 человек, которые прибыли с Бали и Катара. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших до места проведения обсервации. Некоторые не согласились на обсервацию, за что на них составили административные протоколы.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирам предложили несколько вариантов размещения. Первый - бесплатный - отель "Козацкий". Но после размещения там много людей стали писать заявления, в которых просили позволить им самоизоляцию. Согласно новой постановлением Кабмина от 29 марта она теперь запрещена тем, кто прилетел в Украину.