Возвращение России в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы, - Геращенко

"Европейская солидарность" будет защищать фундаментальные ценности Совета Европы. Об этом во время своего выступления на дебатах ПАСЕ заявила первый заместитель председателя Верховной рады, член партии Ирина Геращенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вооруженная агрессия России длится уже 5 лет. Результат - около 13 тысяч убитых, 30 тысяч раненых, сотни заложников и политзаключенных Кремля. С начала российской агрессии Ассамблея приняла десятки резолюций, однако, РФ не выполнила ни одну из них. Ассамблея осудила незаконный референдум в Крыму, призвала прекратить преследования крымскотатарского народа и предоставить полный доступ миссии ОБСЕ... Не выполнено", - акцентировала политик.

Геращенко добавила, что Ассамблея осудила невыполнение минских соглашений со стороны Российской Федерации.

"Ассамблея осудила невыполнение Россией минских соглашений, призвала прекратить огонь и освободить всех заложников и политзаключенных, а также в сотрудничестве с МККК провести поиск пропавших без вести... Не выполнено!", - отметила Геращенко.

Политик в очередной раз подчеркнула, что количество политзаключенных Кремля достигает около 100 человек и десятков заложников из оккупированного Донбасса. Все они содержатся в полной изоляции, без разрешения на переписку и посещение структурами МККК, другими международными организациями

"Кремль продолжает незаконно удерживать Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и других", - отметила она.

Также во время выступления Геращенко обратила внимание на резолюцию №2259 с требованием к России разблокировать судоходство, освободить 24 украинских моряка. И констатировала, что РФ вопреки решению Международного трибунала ООН по морскому праву до сих пор незаконно удерживает украинских военных.

"В письмах, которые я получила от наших моряков из Лефортово, они благодарят мира за борьбу, ждут освобождения и пишут, что свобода не ограничивается тюремными стенами. Но почему тогда совесть ограничивается стенами этого зала?", - отметила Геращенко.

"В рамках работы гуманитарной группы в Минске мы десятки раз призвали российскую сторону освободить пленников, однако Россия занимает деструктивную позицию. Российская Федерация не выполнила никаких резолюций, принятых Ассамблеей", - подчеркнула парламентарий.

Резюмируя, Геращенко сказала: "Вместе с тем, ценой разрушения ценностей и принципов и механизмов влияния Совета Европы обсуждается вопрос предоставления индульгенции России за все совершенные ею преступления. Мы не будем голосовать за такие решения и призываем коллег не заниматься фарисейством. И защитить фундаментальные ценности Совета Европы".