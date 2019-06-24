Повернення Росії до ПАРЄ руйнує принципи та цінності Європи, - Геращенко

"Європейська солідарність" буде захищати фундаментальні цінності Ради Європи. Про це під час свого виступу на дебатах ПАРЄ заявила перший заступник голови Верховної ради, член партії Ірина Геращенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Збройна агресія Росії триває вже 5 років. Результат - близько 13 тисяч вбитих, 30 тисяч поранених, сотні заручників та політв’язнів Кремля. З початку російської агресії Асамблея ухвалила десятки резолюцій, однак, РФ не виконала жодної з них. Асамблея засудила незаконний референдум у Криму, закликала припинити переслідування кримськотатарського народу та надати повний доступ місії ОБСЄ… Не виконано", - акцентувала політик.

Геращенко додала, що Асамблея засудила невиконання мінських угод з боку Російської Федерації.

"Асамблея засудила невиконання Росією мінських угод, закликала припинити вогонь і звільнити всіх заручників та політв’язнів, а також у співпраці з МКЧХ провести пошук зниклих безвісти… Не виконано!", - зауважила Геращенко.

Політик вкотре наголосила, що кількість політв’язнів Кремля сягає близько 100 осіб й десятків заручників з окупованого Донбасу. Всі вони утримуються в повній ізоляції, без дозволу на листування чи відвідування структурами МКЧХ, іншими міжнародними організаціями

"Кремль продовжує незаконно утримувати Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба та інших", - зазначила вона.

Також під час виступу Геращенко звернула увагу на резолюцію №2259 з вимогою до Росії розблокувати судноплавство, звільнити 24 українських моряка. І констатувала, що РФ всупереч рішенню Міжнародного трибуналу ООН з морського права досі незаконно утримує українських військових.

"В листах, які я отримала від наших моряків з Лефортово, вони дякують світу за боротьбу, чекають на звільнення і пишуть, що свобода не обмежується тюремними мурами. Але ж чому тоді совість обмежується стінами цієї зали?", - зауважила Геращенко.

"В рамках роботи гуманітарної групи в Мінську ми десятки разів закликали російську сторону звільнити бранців, однак Росія займає деструктивну позицію. Російська Федерація не виконала жодних резолюцій, ухвалених Асамблеєю", - підкреслила парламентар.

Резюмуючи, Геращенко сказала: "Разом з тим, ціною руйнування цінностей і принципів та механізмів впливу Ради Європи обговорюється питання надання індульгенції Росії за всі скоєні нею злочини. Ми не будемо голосувати за такі рішення і закликаємо колег не займатися фарисейством. І захистити фундаментальні цінності Ради Європи".