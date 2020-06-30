Возвращение России в G7 пока невозможно, - посол Британии

В Британии считают, что заявления России относительно Второй мировой войны являются тестом для международного сообщества. Отношение стран "Большой семерки" к такому нарративу столь же незыблемое, как и отношение ко всему нарративу российской агрессии.

Об этом посол Британии Мелинда Симмонс заявила в интервью РБК-Украина.

Она рассказала, что из-за коронавируса появилась мысль, что Россию нужно вернуть в G7. Впрочем, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что этого не произойдет и это не является причиной, чтобы прощать агрессию на востоке Украины или незаконную аннексию Крыма.

"Вы сами исключили себя из G7 подобного рода поведением. Прекратите такое поведение, тогда мы можем говорить о "большой семерке" и о санкциях. Но пока вы не выполните свою роль в Минских соглашениях, пока вы не прекратите агрессию против Украины, такие варианты не рассматриваются", - заявила посол.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил за приглашение России на саммит "Большой семерки" (G7), но ряд других членов этой группы высказались против.

Ранее сообщалось, что несмотря на позицию Трампа, Германия, Канада и Великобритания против возвращения России в формате "Большой семерки".