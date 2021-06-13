Возвращение к "привычному языку" после Трампа. Макрон доволен саммитом G7

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первый саммит "Большой семерки" (G7) при президентстве в США Джо Байдена является возвращением к "привычному языку". По его словам, при администрации предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа формат G7 был поставлен под сомнение.

"В течение четырех лет мы, не только мы, европейцы, но и наши канадские и японские партнеры по G7, сделали все возможное для того, чтобы мировой порядок, в который мы верим, мог продолжать функционировать", - сказал Макрон.

Ссылаясь на предыдущие напряженные саммиты, в которых участвовал бывший президент США Дональд Трамп, Макрон сказал журналистам, что формат "Большой семерки" был "поставлен под сомнение".

Он предупредил, что модель международной либеральной демократии находится под угрозой, но саммит "показал, что мы снова открыли более привычный нам язык, где развитые экономики, независимо от их разногласий по поводу региональных вопросов, двусторонних вопросов, которые иногда порождают различные интерпретации, все же разделяют ценности и имеют желание координироваться, чтобы их защищать, реформировать их системы и способность действовать сообща перед большими современными вызовами".