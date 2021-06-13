Повернення до "звичної мови" після Трампа. Макрон задоволений самітом G7

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що перший саміт "Великої сімки" (G7) за президентства у США Джо Байдена є поверненням до "звичної мови". За його словами, за адміністрації попереднього голови Білого дому Дональда Трампа формат G7 було поставлено під сумнів.

Про це французький президент заявив на прес-конференції за результатами саміту "Великої сімки" в британському Корнуоллі, передає CNN .

"Протягом чотирьох років ми, не лише ми, європейці, але й наші канадські та японські партнери по G7, зробили все можливе для того, щоб світовий порядок, в який ми віримо, міг продовжувати функціонувати", - сказав Макрон.

Посилаючись на попередні напружені саміти, в яких брав участь колишній президент США Дональд Трамп, Макрон сказав журналістам, що формат "Великої сімки" було "поставлено під сумнів".

Він попередив, що модель міжнародної ліберальної демократії знаходиться під загрозою, але саміт "показав, що ми знову відкрили більш звичну нам мову, де розвинені економіки, незалежно від їхніх розбіжностей щодо регіональних питань, двосторонніх питань, які іноді породжують різні інтерпретації, все ж таки поділяють цінності і мають бажання координуватись, щоб їх захищати, реформувати їхні системи та здатність діяти спільно перед великими сучасними викликами".