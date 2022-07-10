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Возвращение пошлины и налогов на импорт: в СНБО опровергли главные фейки

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 июля 2022 19:16
Возвращение пошлины и налогов на импорт: в СНБО опровергли главные фейки Фото: в СНБО опровергли фейки о возвращении пошлины (freepik)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине с 1 июля снова вернули налоги на импорт и пошлины, из-за чего в сети начали появляться ложные тезисы о поднятии цен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, в сети распространяется фейк о значительном увеличении цен на автомобили. На самом же деле вернулись лишь расходы на растаможку. После отмены пошлины многие люди злоупотребляли "нулевой" ставкой, поэтому парламент вернул ее.

Еще один фейк о подорожании продуктов из Европы распространяется в украинском обществе. Рада возобновила налогообложение для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы только после восстановления логистических систем.

Этот шаг не приведет к значительному поднятию цен, а более дешевые отечественные производители смогут конкурировать на рынке.

Кроме того, среди украинцев бытует мнение, что возврат пошлин и налогов ничего, кроме коррупции, не даст. Это решение позволит пополнять бюджет на минимум 3,5 млрд гривен ежемесячно. Средства пойдут на нужды ВСУ и создадут новые рабочие места.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 июля вернулись ранее отмененные пошлины и налоги.

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