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Путин не собирается прекращать агрессию в Украине, - СНБО

НовостиПолитика    06.06.2018 - 14:16
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Российско-оккупационные группировки ежедневно осуществляют обстрелы наших территорий

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин не собирается прекращать агрессию в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в ходе встречи с президентом Всемирного Конгресса Украинцев (ВКУ) Евгением Чолием, говорится на сайте СНБО.

Так, по словам Турчинова, российско-оккупационные группировки ежедневно осуществляют обстрелы наших территорий с использованием запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

"Все факты свидетельствуют, что Путин не собирается прекращать агрессию. Его цель - дестабилизировать ситуацию в Украине, истощить нашу страну, сломить способность к сопротивлению, а также усилить свое влияние на Европу, раскалывая единство европейских стран", - отметил Турчинов.

Также, по словам секретаря СНБО, очень важно доносить информацию о масштабных изменениях, которые происходят в Украине, потому что "это развенчивает информационную пропаганду РФ, которая является элементом гибридной войны и ведется не только против нашего государства, но и против всех цивилизованных стран мира".

Напомним, за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения было зафиксировано 31 прицельный вражеский обстрел.

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Теги публикации: Владимир Путин, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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