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Возвращение мужчин из-за границы. В Раде предлагают ввести для беглецов специальный сбор

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Украина, Среда 14 сентября 2022 18:37
Возвращение мужчин из-за границы. В Раде предлагают ввести для беглецов специальный сбор Фото: мужчин-беглецов могут обязать платить за возвращение в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Народные депутаты предлагают ввести специальный взнос для военнообязанных мужчин, которые незаконно выехали за границу во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №8029.

Авторы документа объяснили, что речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, выехавших за границу во время войны, не имея отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Для таких мужчин предлагают ввести специальный добровольный взнос при возвращении в Украину. Сумма сбора составляет 10 необлагаемых минимумов для трудоспособных граждан за каждый месяц пребывания за пределами Украины во время действия военного положения.

С 1 июля 2022 года размер необлагаемого минимума для работающих составляет 2600 гривен, то есть сумма месячного взноса составляет 26 тысяч гривен.

Напомним, что этим законопроектом Раде предлагают разрешить выпускать мужчин за границу под ежемесячный взнос.

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