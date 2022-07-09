ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Канада обсуждает с Украиной ситуацию с газовой турбиной для России

Новина українською →
Европа, Суббота 09 июля 2022 14:56
Канада обсуждает с Украиной ситуацию с газовой турбиной для России Фото: Канада работает над вопросом возвращения газовой турбины "Газпрома" России (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Решение о передаче Германии турбины Siemens, необходимой для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток", еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

"Мы обсуждаем этот (вопрос) с правительством Украины и правительством Германии, и это непростой вопрос", - сказал он, отметив, что Оттава находится как "между молотом и наковальней" и независимо от решения один из партнеров будет обижен.

По его словам, газопровод "Северный поток" поставляет газ не только в Германию, но и в ряд других европейских стран, а Россия использует турбину как оправдание для уменьшения поставок газа в Берлин и другие государства.

Он добавил, что Канада "должна с сочувствием относиться к судьбе украинцев" и продолжать полностью поддерживать санкции против России, но, с другой стороны, "цель санкций - не наказать наших союзников и таким образом уничтожить экономику Германии, Италии, Словакии и Австрии".

"Мы работаем, чтобы попытаться найти решение, которое удовлетворит всех", - подытожил министр.

Как сообщалось, Украина выступает против передачи Канадой турбины компании "Газпром" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Siemens
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России