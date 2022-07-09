Канада обсуждает с Украиной ситуацию с газовой турбиной для России

Решение о передаче Германии турбины Siemens, необходимой для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток", еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

"Мы обсуждаем этот (вопрос) с правительством Украины и правительством Германии, и это непростой вопрос", - сказал он, отметив, что Оттава находится как "между молотом и наковальней" и независимо от решения один из партнеров будет обижен.

По его словам, газопровод "Северный поток" поставляет газ не только в Германию, но и в ряд других европейских стран, а Россия использует турбину как оправдание для уменьшения поставок газа в Берлин и другие государства.

Он добавил, что Канада "должна с сочувствием относиться к судьбе украинцев" и продолжать полностью поддерживать санкции против России, но, с другой стороны, "цель санкций - не наказать наших союзников и таким образом уничтожить экономику Германии, Италии, Словакии и Австрии".

"Мы работаем, чтобы попытаться найти решение, которое удовлетворит всех", - подытожил министр.