ru ua
Сб, 09 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канада обговорює з Україною ситуацію з газовою турбіною для Росії

Новость на русском →
Європа, Субота 09 липня 2022 14:56
Канада обговорює з Україною ситуацію з газовою турбіною для Росії Фото: Канада працює над питанням повернення газової турбіни "Газпрому" Росії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Рішення про передання Німеччині турбіни Siemens, необхідної для відновлення повноцінної роботи російського газогону "Північний потік", ще не ухвалене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона.

"Ми обговорюємо це (питання) з урядом України та урядом Німеччини, і це непросте питання", - сказав він, зазначивши, що Оттава перебуває наче "між молотом і ковадлом" і незалежно від рішення один із партнерів буде ображений.

За його словами, газогін "Північний потік" постачає газ не лише до Німеччини, а й до низки інших європейських країн, а Росія використовує турбіну як виправдання для зменшення постачання газу до Берліна та інших держав.

Він додав, що Канада "має зі співчуттям ставитися до долі українців" і продовжувати повністю підтримувати санкції проти Росії, але, з іншого боку, "мета санкцій - не покарати наших союзників і таким чином знищити економіку Німеччини, Італії, Словаччини та Австрії".

"Ми працюємо, щоб спробувати знайти рішення, яке задовольнить усіх", – підсумував міністр.

Як повідомлялось, Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії "Газпром" для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Siemens
NEWS
Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня
Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії