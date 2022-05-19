Возрождают пионеров? В РФ хотят создать новое детское движение с Путиным во главе набсовета

Согласно законопроекту, членство в "Большой перемене" будет добровольным. Его участниками смогут стать школьники в возрасте от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.

С участниками организации будут работать наставники. Ими смогут стать люди старше 18 лет, окончившие школу, техникум или колледж. При этом в законопроекте говорится, что статус наставника не смогут получить люди, находящихся в статусе "иностранный агент" и аффилированные с ними лицам.

Среди целей движения названы "содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи", создание возможностей для их развития и самореализации, а также их подготовка "к полноценной жизни в обществе".

По данным источников издания, правление "Большой перемены" возглавит заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.