Відроджують піонерів? У РФ хочуть створити новий дитячий рух з Путіним на чолі наглядової ради

Відповідно до законопроекту, членство в "Великій зміні" буде добровільним. Його учасниками зможуть стати школярі віком від шести років, а також учні технікумів і коледжів.

З учасниками організації працюватимуть наставники. Ними зможуть стати люди старше 18 років, які закінчили школу, технікум або коледж. При цьому в законопроекті йдеться, що статус наставника не зможуть отримати люди, які перебувають у статусі "іноземний агент" і афілійовані з ними особам.

Серед цілей руху названі "сприяння проведенню державної політики в інтересах дітей та молоді", створення можливостей для їх розвитку та самореалізації, а також їх підготовка "до повноцінного життя в суспільстві".

За даними джерел видання, правління "великої зміни" очолить заступник керівника Росмолоді Дамір Фаттахов.