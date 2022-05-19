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Відроджують піонерів? У РФ хочуть створити новий дитячий рух з Путіним на чолі наглядової ради

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У нижню палату парламенту Росії група депутатів Державної Думи внесла законопроект про створення в Росії нового руху дітей і молоді "велика зміна". Наглядову раду руху може очолити президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдуму РФ і видання "Медуза".

Відповідно до законопроекту, членство в "Великій зміні" буде добровільним. Його учасниками зможуть стати школярі віком від шести років, а також учні технікумів і коледжів.

З учасниками організації працюватимуть наставники. Ними зможуть стати люди старше 18 років, які закінчили школу, технікум або коледж. При цьому в законопроекті йдеться, що статус наставника не зможуть отримати люди, які перебувають у статусі "іноземний агент" і афілійовані з ними особам.

Серед цілей руху названі "сприяння проведенню державної політики в інтересах дітей та молоді", створення можливостей для їх розвитку та самореалізації, а також їх підготовка "до повноцінного життя в суспільстві".

За даними джерел видання, правління "великої зміни" очолить заступник керівника Росмолоді Дамір Фаттахов.

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