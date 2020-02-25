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Возросло количество граждан, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей, - опрос

Новости » Политика     25.02.2020 - 21:21
Возросло количество граждан, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей, - опрос
Фото: Верховная Рада (РБК-Украина)

Хуже предыдущей действующую власть назвали 19,9% респондентов

Количество граждан, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей выросло в два с половиной раза. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, хуже предыдущей действующую властную команду назвали 19,9% респондентов. В октябре 2019 года так считали 8,3% опрошенных.

Существенно сократилась доля тех, кто считает что новая власть лучше - с 48,2% в октябре 2019 года до 29,5% в феврале 2020.

В том, что действующая власть ничем не отличается от тех, кто руководил страной раньше убеждены 39,1% опрошенных. В октябре прошлого года так считали 26,6% украинцев.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года правительству Украины доверяют 28% украинцев, не доверяют - 64,5%, респондентов

Как писало РБК-Украина, по данным исследования Центра Разумкова, уровень доверия к президенту Владимира Зеленского упал до 51%.

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