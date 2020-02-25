Зросла кількість громадян, які вважають нинішню владу гіршою за попередню, - опитування

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Гіршою за попередню діючу владу назвали 19,9% респондентів

Кількість громадян, які вважають нинішню владу гіршою за попередню зросло у два з половиною рази. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, гіршою за попередню діючу владну команду назвали 19,9% респондентів. У жовтні 2019 року так вважали 8,3% опитаних.

Суттєво скоротилася частка й тих, хто вважає що нова влада є кращою - з 48,2% у жовтні 2019 року до 29,5% у лютому 2020.

У тому, що чинна влада нічим не відрізняється від тих, хто керував країною раніше переконані 39,1% опитаних. У жовтні минулого року так вважали 26,6% українців.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року уряду України довіряють 28% українців, не довіряють - 64,5%, респондентів

Як писало РБК-Україна, за даними дослідження Центру Разумкова, рівень довіри до президента Володимира Зеленського впав до 51%.