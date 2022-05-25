UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возросло число жертв стрельбы в техасской школе

Фото: возросло число жертв стрельбы в техасской школе (twitter.com/LaPazTimes)
Автор: Артур Родивилов

В результате стрельбы в начальной школе Техаса погибли 18 детей. Еще трое взрослых стали жертвами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Количество жертв трагедии уточнили техасские рейнджеры, участвующие в расследовании инцидента, рассказал сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес.

Гутьеррес также заявил, подозреваемый в нападении на школу - Сальвадор Рамос - купил автоматические винтовки, когда ему исполнилось 18.

Напомним, стрельба произошла в начальной школе в округе Ювалде, Техас. По данным губернатора региона Грега Эбботта, огонь открыл 18-летний ученик средней школы Сальвадор Рамос, который перед этим убил свою бабушку. Cреди пострадавших в результате атаки - двое полицейских, которые прибыли на место происшествия.

Президент США Джо Байден распорядился до 28 мая приспустить флаги над Белым домом и всеми правительственными зданиями, в том числе за рубежом, в память о жертвах стрельбы.

В октябре 2021 года в результате стрельбы в техасской школе пострадали четыре человека, троих из них госпитализировали.

В мае 2018 также произошла стрельба в школе. Огонь открыл 17-летний ученик. Тогда погибли десять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Техас