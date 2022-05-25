Зросла кількість жертв стрілянини в техаській школі

Кількість жертв трагедії уточнили Техаські рейнджери, які беруть участь у розслідуванні інциденту, розповів сенатор штату Техас Роланд Гутьєррес.

Гутьєррес також заявив, підозрюваний у нападі на школу - Сальвадор Рамос - купив автоматичні гвинтівки, коли йому виповнилося 18.

Нагадаємо, стрілянина сталася в початковій школі в окрузі Ювалде, Техас. За даними губернатора регіону Грега Ебботта, вогонь відкрив 18-річний учень середньої школи Сальвадор Рамос, який перед цим вбив свою бабусю. Серед постраждалих в результаті атаки - двоє поліціянтів, які прибули на місце події.

Президент США Джо Байден розпорядився до 28 травня приспустити прапори над Білим домом і всіма урядовими будівлями, в тому числі за кордоном, в пам'ять про жертви стрілянини.

У жовтні 2021 року унаслідок стрілянини в техаській школі постраждали чотири людини, трьох з них госпіталізували.

У травні 2018 також сталася стрілянина в школі. Вогонь відкрив 17-річний учень. Тоді загинули десять людей.