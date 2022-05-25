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Возросло число жертв стрельбы в техасской школе

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Ювалде, Среда 25 мая 2022 03:35
Возросло число жертв стрельбы в техасской школе Фото: возросло число жертв стрельбы в техасской школе (twitter.com/LaPazTimes)
Автор: Артур Родивилов

В результате стрельбы в начальной школе Техаса погибли 18 детей. Еще трое взрослых стали жертвами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Количество жертв трагедии уточнили техасские рейнджеры, участвующие в расследовании инцидента, рассказал сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес.

Гутьеррес также заявил, подозреваемый в нападении на школу - Сальвадор Рамос - купил автоматические винтовки, когда ему исполнилось 18.

Напомним, стрельба произошла в начальной школе в округе Ювалде, Техас. По данным губернатора региона Грега Эбботта, огонь открыл 18-летний ученик средней школы Сальвадор Рамос, который перед этим убил свою бабушку. Cреди пострадавших в результате атаки - двое полицейских, которые прибыли на место происшествия.

Президент США Джо Байден распорядился до 28 мая приспустить флаги над Белым домом и всеми правительственными зданиями, в том числе за рубежом, в память о жертвах стрельбы.

В октябре 2021 года в результате стрельбы в техасской школе пострадали четыре человека, троих из них госпитализировали.

В мае 2018 также произошла стрельба в школе. Огонь открыл 17-летний ученик. Тогда погибли десять человек.

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