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Зросла кількість жертв стрілянини в техаській школі

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Ювалде, Середа 25 травня 2022 03:35
Зросла кількість жертв стрілянини в техаській школі Фото: зросла кількість жертв стрілянини в техаській школі (twitter.com/LaPazTimes)
Автор: Артур Родивилов

В результаті стрілянини в початковій школі Техасу загинули 18 дітей. Ще троє дорослих стали жертвами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Кількість жертв трагедії уточнили Техаські рейнджери, які беруть участь у розслідуванні інциденту, розповів сенатор штату Техас Роланд Гутьєррес.

Гутьєррес також заявив, підозрюваний у нападі на школу - Сальвадор Рамос - купив автоматичні гвинтівки, коли йому виповнилося 18.

Нагадаємо, стрілянина сталася в початковій школі в окрузі Ювалде, Техас. За даними губернатора регіону Грега Ебботта, вогонь відкрив 18-річний учень середньої школи Сальвадор Рамос, який перед цим вбив свою бабусю. Серед постраждалих в результаті атаки - двоє поліціянтів, які прибули на місце події.

Президент США Джо Байден розпорядився до 28 травня приспустити прапори над Білим домом і всіма урядовими будівлями, в тому числі за кордоном, в пам'ять про жертви стрілянини.

У жовтні 2021 року унаслідок стрілянини в техаській школі постраждали чотири людини, трьох з них госпіталізували.

У травні 2018 також сталася стрілянина в школі. Вогонь відкрив 17-річний учень. Тоді загинули десять людей.

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