Зросла кількість жертв обвалення шахти в Афганістані

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Раніше повідомлялося про 30 загиблих на золотому руднику

В Афганістані в результаті обвалення золотодобувної шахти в провінції Бадахшан загинули щонайменше 40 осіб. Про це повідомила місцева влада, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Десятки людей поранені, щонайменше 7 осіб госпіталізовано.

Раніше повідомлялося про 30 загиблих на руднику, виритому місцевими жителями в руслі річки.

Представник губернатора провінції заявив, що видобуток золота в шахті протягом десятиліть тривав без будь-якого державного контролю.

Тим не менш влада пообіцяла надати постраждалим грошову допомогу від держави.

Нагадаємо, наприкінці грудня на вугільній шахті в провінції Фуцзянь на сході Китаю сталася аварія, в результаті якої п'ять гірників загинули і ще один виявився заблокованим, один гірник отримав поранення, ще двоє були врятовані.