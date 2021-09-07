Возросло число погибших из-за сбоя в подаче кислорода в мексиканской больнице

Число погибших пациентов в Мексиканском институте социального обеспечения (IMSS) из-за отказа системы подачи кислорода выросло до 16. Ранее власти города Тула (штат Идальго) сообщали о 10 умерших больных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Universal.
"Дожди в Идальго вызвали разлив реки Тула, затопив больницу IMSS, что привело к гибели 16 пациентов, эвакуация остальных продолжается", - цитирует издание заявление правительства Мексики.
Во время наводнения в IMSS находились 104 сотрудника института и 56 пациентов. Вода затопила помещения, где находятся системы энергоснабжения и подачи кислорода.
Напомним, изначально сообщалось о 10 погибших пациентах из-за отказа системы подачи кислорода.