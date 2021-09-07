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Зросла кількість загиблих через збій в подачі кисню в Мексиканській лікарні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кількість загиблих пацієнтів в мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) через відмову системи подачі кисню зросла до 16. Раніше влада міста Тула (штат Ідальго) повідомляли про 10 померлих хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Universal.

"Дощі в Ідальго викликали розлив річки Тула, затопивши лікарню IMSS, що призвело до загибелі 16 пацієнтів, Евакуація інших триває", - цитує видання заяву уряду Мексики.

Під час повені в IMSS перебували 104 співробітники інституту і 56 пацієнтів. Вода затопила приміщення, де знаходяться системи енергопостачання та подачі кисню.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося про 10 загиблих пацієнтів через відмову системи подачі кисню.

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