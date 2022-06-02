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Возобновляемая энергетика оказалась на грани банкротства, - эксперт

Фото: возобновляемая энергетика оказалась на грани банкротства (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Объекты возобновляемой энергетики оказались на грани банкротства из-за отсутствия минимально допустимой оплаты произведенной ими электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Все без исключения зеленые электростанции переживают катастрофическую нехватку денег на операционную деятельность. Об обязанности предприятий ВИЭ платить налоги, штрафы за небалансы, ремонтировать оборудование, обсуживать кредиты вообще сейчас не идет даже и речи, - сообщил эксперт.

По его оценкам, фактически в нынешних условиях реальный уровень оплаты ветроэлектростанциям и солнечным электростанциям не превышает и 10% от плановых показателей.

Напомним, ранее иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии обратились в Министерство энергетики с просьбой разрешить критическую ситуацию с расчетами за производимую электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

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