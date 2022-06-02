Відновлювана енергетика опинилася на межі банкрутства, - експерт

Об'єкти відновлюваної енергетики опинилися на межі банкрутства через відсутність мінімально допустимої оплати виробленої ними електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Всі без винятку зелені електростанції переживають катастрофічну нестачу грошей на операційну діяльність. Про обов'язок підприємств ВДЕ платити податки, штрафи за небаланси, ремонтувати обладнання, обслуговувати кредити взагалі зараз не йде навіть і мови, - повідомив експерт.

За його оцінками, фактично в нинішніх умовах реальний рівень оплати вітроелектростанціям і сонячним електростанціям не перевищує і 10% від планових показників.

Нагадаємо, раніше іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії звернулися до Міністерства енергетики з проханням вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкрутства галузі відновлюваної енергетики.