Возобновление работы метро зависит от решения Кабмина, - КГГА

Решение о возобновлении работы метрополитенов в Киеве, Днепре и Харькове будет принимать Кабинет министров Украины. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент в столичном метрополитене нет точной информации о дате возобновления работы.

"Столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о работе подземки. Согласно постановлению правительства, ограничения, в том числе и о работе метро, продлены до 11 мая. После этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будут приняты дальнейшие решения. Решение о закрытии метро в Киеве, Днепре и Харькове приняло правительство, и возобновления работы метрополитена будет зависеть от решений Кабмина", - сказал Кличко.

Напомним, в субботу в СМИ появилась информация о якобы возобновлении работы киевского метро примерно 31 мая. Позже в метрополитене Киева заявили, что не давали никакой информации относительно даты возобновления работы подземки.

Отметим, в пятницу, 24 апреля, правительство обнародовало план выхода из карантина. Ожидается, что ослаблять карантинные ограничения начнут после 11 мая. На первом этапе Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.