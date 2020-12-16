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Возобновление приватизации: Кабмин утвердил советника по продаже одного предприятия

Киев, Среда 16 декабря 2020 14:44
Возобновление приватизации: Кабмин утвердил советника по продаже одного предприятия
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров определил советника для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже пакета 100% акций АО "Первый киевский машиностроительный завод". Советником стала компания "КПМГ-Украина".

Соответствующее распоряжение принято во время заседания правительства 16 декабря 2020 года, которое транслировалось на Youtube.

Согласно распоряжению, Фонд государственного имущества должен осуществить оплату услуг советника за счет соответствующих средств государственного бюджета.

  • фиксированную часть вознаграждения в сумме 1 723 622 гривны при условии полного выполнения советником условий договора;
  • переменную часть вознаграждения в размере 1,39% от стоимости проданного пакета акций общества в случае продажи объекта приватизации.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год доходы от приватизации определены в сумме 12 млрд гривен.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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Новости Украины Экономика Кабинет Министров УкраиныприватизацияФГИ

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