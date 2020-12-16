Відновлення приватизації: Кабмін затвердив радника з продажу одного підприємства

Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів визначив радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод". Радником стала компанія "КПМГ-Україна".

Відповідне розпорядження ухвалене під час засідання уряду 16 грудня 2020 року, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з розпорядженням, Фонд державного майна повинен здійснити оплату послуг радника за рахунок відповідних коштів державного бюджету.

фіксовану частину винагороди у сумі 1 723 622 гривні за умови повного виконання радником умов договору;

змінну частину винагороди у розмірі 1,39% вартості проданого пакета акцій товариства у разі продажу об’єкта приватизації.

Відзначимо, у державному бюджеті на 2021 рік доходи від приватизації визначені у сумі 12 млрд гривень.

За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37% українців. Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.