Возобновление аэротрафика в Европу могут отложить на неопределенный период, - "Украэрорух"

"По поводу возобновления трафика в Европу, давать точные прогнозы по либерализации правил пересечения границ достаточно сложно, учитывая введение строгих ограничительных мер из-за третьей волны коронавируса. Предыдущие сроки по упрощению правил пересечения границ с начала июня могут быть перенесены на неопределенный период", - отметил руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

По его словам, при этом ожидается сезонное увеличение количества рейсов в воздушном пространстве под ответственностью Украины в период летней навигации, когда полноценно начнется туристический сезон.

Указано, что в марте этого года украинские авиакомпании выполнили 4603 рейса (это на 5,8% больше по сравнению с мартом 2020 года), а иностранные авиакомпании осуществили 7557 рейсов (меньше на 15,8%).