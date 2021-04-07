Відновлення аеротрафіку до Європи можуть відкласти на невизначений період, - "Украерорух"

"Щодо відновлення трафіку до Європи, давати точні прогнози щодо лібералізації правил перетину кордонів досить складно, з огляду на введення суворих обмежувальних заходів через третю хвилю коронавірусу. Попередні терміни щодо спрощення правил перетину кордонів з початку червня можуть бути перенесені на невизначений період", - зазначив керівник "Украероруху" Андрій Ярмак.

За його словами, при цьому очікується сезонне збільшення кількості рейсів у повітряному просторі під відповідальністю України в період літньої навігації, коли повноцінно розпочнеться туристичний сезон.

Вказано, що у березні цього року українські авіакомпанії виконали 4 603 рейси (це на 5,8% більше у порівнянні з березнем 2020 року), а іноземні авіакомпанії здійснили 7 557 рейсів (менше на 15,8%).