Лашет о "Северном потоке-2": стабильность Украины должна быть гарантирована
Если Россия политизирует проект "Северный поток-2", то эта бизнес-идея будет недействительной. Кроме того, должна быть обеспечена стабильность Украины.
Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.
По его словам, "Северный поток-2" важен для Германии и он будет достроен в ближайшее время.
"Мы четко видим последствия "политики безопасности и энергетики” для "Северного потока-2" для наших восточноевропейских партнеров и особенно Украины. Должна быть гарантирована стабильность Украины, а ее текущее решение сориентироваться на Европу и в трансатлантическое взаимодействие должно уважаться. Если Россия политизирует проект, бизнес-идея "Северный поток-2" также будет недействительной", - сказал Лашет.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что выступает против запуска газопровода " Северный поток-2" и возможных компенсаций.