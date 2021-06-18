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Лашет о "Северном потоке-2": стабильность Украины должна быть гарантирована

Новина українською →
Германия, Пятница 18 июня 2021 03:41
Лашет о "Северном потоке-2": стабильность Украины должна быть гарантирована Фото:кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет. (twitter.com/ArminLaschet)
Автор: Даша Харченко

Если Россия политизирует проект "Северный поток-2", то эта бизнес-идея будет недействительной. Кроме того, должна быть обеспечена стабильность Украины.

Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.

По его словам, "Северный поток-2" важен для Германии и он будет достроен в ближайшее время.

"Мы четко видим последствия "политики безопасности и энергетики” для "Северного потока-2" для наших восточноевропейских партнеров и особенно Украины. Должна быть гарантирована стабильность Украины, а ее текущее решение сориентироваться на Европу и в трансатлантическое взаимодействие должно уважаться. Если Россия политизирует проект, бизнес-идея "Северный поток-2" также будет недействительной", - сказал Лашет.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что выступает против запуска газопровода " Северный поток-2" и возможных компенсаций.

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