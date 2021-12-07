Возможный конкурент SpaceX: в Европе хотят создать собственную многоразовую ракету

По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, разработкой займется компания ArianeGroup.

"Европа пропустила виток развития многоразовых носителей. Мы отстали от наших американских партнеров, от SpaceX, которая разработала Falcon 9. Это отставание надо наверстать", - заявил министр.

Ракета уже получила название "Маиа". Строить ее начнут в Верноне. В то же время министр пообещал значительную поддержку со стороны правительства.

Также в Верноне Брюно Ле Мэр представил космическую стратегию Франции, в рамках которой также рассматривают возможность строительства многоразовых "микроракет-носителей".

Сегодня ArianeGroup занимается разработкой тяжелой ракеты-носителя "Ариан 6", которая в будущем заменит пятую версию. Запуск аппарата запланирован во второй половине 2022 года.