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Возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты, - Байден

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Понедельник 04 октября 2021 19:24
Возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Дефолт, который может произойти, если Конгресс Соединенных Штатов не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Поэтому республиканцы должны прекратить "играть в русскую рулетку" с американской экономикой, ставя США под угрозу дефолта.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Белом доме.

"Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли, а не новые. Это подорвет надежность ценных бумаг Министерства финансов, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", - заявил президент США.

При этом Байден добавил, что не может гарантировать того, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.

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Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки Курс доллара
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