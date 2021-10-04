Можливий дефолт у США поставить під загрозу статус долара як світової валюти, - Байден

Дефолт, який може статися, якщо Конгрес Сполучених Штатів не узгодить підняття стелі державного боргу, поставить під загрозу статус долара як світової резервної валюти. Тому республіканці повинні припинити "грати в російську рулетку" з американською економікою, ставлячи США під загрозу дефолту.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ у Білому домі .

"Нездатність підняти стелю держборгу поставить під сумнів готовність Конгресу виконувати наші зобов'язання, які ми вже прийняли, а не нові. Це підірве надійність цінних паперів Міністерства фінансів, а також загрожуватиме статусу долара як світової резервної валюти", - заявив президент США.

При цьому Байден додав, що не може гарантувати того, що дефолту США за борговими зобов'язаннями не відбудеться.