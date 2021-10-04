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Можливий дефолт у США поставить під загрозу статус долара як світової валюти, - Байден

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Понеділок 04 жовтня 2021 19:24
Можливий дефолт у США поставить під загрозу статус долара як світової валюти, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Дефолт, який може статися, якщо Конгрес Сполучених Штатів не узгодить підняття стелі державного боргу, поставить під загрозу статус долара як світової резервної валюти. Тому республіканці повинні припинити "грати в російську рулетку" з американською економікою, ставлячи США під загрозу дефолту.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ у Білому домі.

"Нездатність підняти стелю держборгу поставить під сумнів готовність Конгресу виконувати наші зобов'язання, які ми вже прийняли, а не нові. Це підірве надійність цінних паперів Міністерства фінансів, а також загрожуватиме статусу долара як світової резервної валюти", - заявив президент США.

При цьому Байден додав, що не може гарантувати того, що дефолту США за борговими зобов'язаннями не відбудеться.

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