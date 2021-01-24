Возможны нарушения электроснабжения: синоптики предупредили об осложнении погодных условий

В Украине 24-25 января на Правобережье ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. В западных областях будет значительный дождь и мокрый снег.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый).

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

"Погодные условия приведут к нарушения энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что вчера в Карпатах высота снежного покрова достигла 90 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие дни ожидается новая порция снегопадов. После этого снова ударят морозы.