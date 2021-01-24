Можливі порушення електропостачання: синоптики попередили про ускладнення погодних умов

В Україні 24-25 січня на Правобережжі очікуються пориви вітру 15-20 м/с. В західних областях буде значний дощ та мокрий сніг.

Про це повідомили у прес-центрі Дежавної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий).

У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.

"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що вчора в Карпатах висота снігового покриву досягла 90 сантиметрів.

Раніше повідомлялося, що в Україні найближчими днями очікується нова порція снігопадів. Після цього знову вдарять морози.