UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Возможны нарушения движения транспорта. В Украине продолжается непогода

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжается непогода. На дорогах - гололедица, что может привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня на дорогах страны, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области и в столице 12 января на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Напомним, сегодня в Украине будет формировать погоду антициклон Bernhard. Ожидается холодный, но не штормовой, ветер, а также мороз до -18.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине