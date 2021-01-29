Возможности платформы онлайн-страхования Ukasko

Сейчас очень активно идет цифровизация документов и финансовой сферы. Страховки, кредиты, оформление необходимой документации и многое другое теперь переходит в онлайн. Это намного удобнее и быстрее, чем стоять в очередях в отделениях страховых, банков или госучреждений. И еще больше удобства обеспечивает платформа онлайн-страхования Ukasko.

Это агрегатор цен, с помощью которого можно быстро сравнить предложения от разных компаний и выбрать самое выгодное или соответствующее всем требованиям. На самом деле, это существенно экономит и время, и деньги. Ведь если искать, например, страховки самостоятельно, то нужно будет, как минимум, найти сайты всех страховых компаний и рассчитать на каждом из них стоимость страховки, после чего сравнить опции полисов и цены. Либо же ехать в отделение страховой и общаться с агентом. А это дополнительные расходы, ведь всегда есть агентская комиссия. А если попасть на недобросовестного страхового агента, то есть риск заплатить сверх комиссии еще дополнительные деньги за консультацию, за полис, который выгоден не вам, а страховщику, или и за вовсе бесплатные опции, которые вам представят как платные.

Поэтому куда проще и выгоднее заниматься выбором страховки самостоятельно, с помощью платформы онлайн-страхования Ukasko. Какой функционал она предоставляет?

Электронный полис ОСАГО онлайн

На сайте агрегатора Ukasko можно оформить разные виды страхования. И один из них - это ОСАГО, или автогражданка. Это обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев наземного транспорта. По Закону, эта страховка должна быть у каждого водителя. Если ОСАГО нет, то пользоваться транспортом нельзя. И придется заплатить штраф.

Как работает полис ОСАГО? Если происходит ДТП, то возмещение пострадавшим в аварии происходит за счет полиса ОСАГО виновника аварии. Выплаты по ОСАГО лимитированы, но их можно расширить за счет ДГО, добровольной автогражданки.

На платформе Ukasko вы можете бесплатно сравнить предложения от разных страховых компаний и выгодно оформить страховку без комиссий и наценок. А даже с дополнительной скидкой, на распродаже или по акции.

Подробнее о том, как оформить электронный полис ОСАГО онлайн, на этом видео:

Туристическая страховка онлайн

Туристическая страховка нужна как для получения визы, так и для путешествий по безвизу. Без туристического полиса сложно получить необходимую медицинскую помощь за границей. А при выборе страховки нужно учитывать цели поездки, возможные активности и выбирать полис, исходя из потенциальных рисков.

Поэтому на сайте Ukasko максимально просто выбирать туристический полис, и понятно, что в него входит. Нажмите на кнопку подробнее, и вы увидите все опции страховки.

Для оформления страховки вы вводите страну назначения, длительность поездки и возраст путешественника, после чего сможете сравнить варианты полисов от разных страховых и оформить тот, который подходит вам больше всего.

Электронный туристический полис приходит на указанный e-mail адрес и его можно скачать в телефон, или распечатать по желанию. Так страховка всегда будет при вас, она не потеряется и не повредится, ее можно неоднократно скачать или продублировать родственникам на экстренный случай.

Подбор МФО онлайн

Но не только страховки можно выбрать с помощью Ukasko. На агрегаторе Ukasko вы можете выбрать выгодный вариант микрозайма https://ukasko.ua/credit, сравнить условия кредитования разных МФО и подать заявки сразу в несколько организаций. Опять-же, это существенно экономит время, ведь в Украине более 80-ти МФО. И о существовании и условиях кредитования каждой из них люди могут даже не знать, а тут все собрано на одной странице.

Что такое микрокредиты

Микрокредиты - это достаточно популярная услуга среди населения. Многие оформляют займ до зарплаты либо на срочные нужды. Микрокредиты отличаются тем, что требования к заемщику намного лояльнее, чем у банков.

Но и сумма микрокредита ниже, чем у банковского, как и срок кредитования. Это небольшие кредиты, как правило, до нескольких тысяч гривен, которые выдаются на срок до 1 месяца. Микрокредит выдают микрофинансовые организации, или МФО. Деньги можно получить в отделении МФО или онлайн на карту.

Как микрокредиты влияют на кредитную историю

Кроме срочных расходов, микрокредиты онлайн часто оформляют для того, чтобы улучшить кредитную историю. Если же ранее по любым кредитам были просрочки или долги, то кредитная история испортится. Это повлияет как будущее трудоустройство кредитора, так и возможность открыть свой бизнес, получить очередной кредит, взять недвижимость или автомобиль в рассрочку, арендовать жилье или транспорт и т.д. В некоторых ситуациях это может также помешать выехать за границу.

Единственный способ улучшить кредитную историю - это брать новые кредиты и вовремя погашать их. Так становится понятно, что человек исправился и может планировать свои финансы. Поэтому многие люди с плохой кредитной историей пользуются возможностью оформить выгодно кредит или выбрать займ под 0% с помощью платформы Ukasko. Это самый быстрый способ найти подходящий кредит и оформить его удобным способом.

Но если вы задержите платежи по микрокредиту, то кредитная история также будет испорчена. Поэтому выбирайте самые низкие процентные ставки и прозрачные условия кредитования с помощью агрегатора Ukasko, чтобы не иметь проблем с выплатами МФО!