Можливості платформи онлайн-страхування Ukasko

Зараз дуже активно йде цифровізація документів і фінансової сфери. Страховки, кредити, оформлення необхідної документації та багато іншого тепер переходить в онлайн. Це набагато зручніше і швидше, ніж стояти в чергах у відділеннях страхових, банків або держустанов. І ще більше зручності забезпечує платформа онлайн-страхування Ukasko.

Це агрегатор цін, за допомогою якого можна швидко порівняти пропозиції від різних компаній і вибрати найвигіднішу або ту, відповідає всім вимогам. Насправді, це суттєво економить і час, і гроші. Адже якщо шукати, наприклад, страховки самостійно, то потрібно буде, як мінімум, знайти сайти всіх страхових компаній і розрахувати на кожному з них вартість страховки, після чого порівняти опції полісів і ціни. Або ж їхати до відділення страхової та спілкуватися з агентом. А це додаткові витрати, адже завжди є агентська комісія. А якщо потрапити на несумлінного страхового агента, то є ризик заплатити понад комісії ще додаткові гроші за консультацію, за поліс, який вигідний не вам, а страховику, або і за зовсім безкоштовні опції, які вам запропонують як платні.

Тому куди простіше і вигідніше займатися вибором страховки самостійно, за допомогою платформи онлайн-страхування Ukasko. Який функціонал вона надає?

Електронний поліс ОСЦПВ онлайн

На сайті агрегатора Ukasko можна оформити різні види страхування. І один з них - це ОСЦПВ, або автоцивілка. Це обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту. Згідно із законом, ця страховка повинна бути у кожного водія. Якщо немає ОСЦПВ, то користуватися транспортом не можна. І доведеться заплатити штраф.

Як працює поліс ОСЦПВ? Якщо трапляється ДТП, то відшкодування постраждалим в аварії відбувається за рахунок поліса ОСЦПВ винуватця аварії. Виплати за ОСЦПВ лімітовані, але їх можна розширити коштом ДЦВ, добровільної автоцивілки.

На платформі Ukasko ви можете безкоштовно порівняти пропозиції від різних страхових компаній і вигідно оформити страховку без комісій і націнок. А навіть з додатковою знижкою, на розпродажі або акцією.

Детальніше про те, як оформити електронний поліс ОСЦПВ онлайн, на цьому відео:

Туристичне страхування онлайн

Туристична страховка потрібна як для отримання візи, так і для подорожей за безвізом. Без туристичного поліса складно отримати необхідну медичну допомогу за кордоном. А при виборі страховки потрібно враховувати мету поїздки, можливі активності та вибирати поліс, виходячи з потенційних ризиків.

Тому на сайті Ukasko максимально просто вибирати туристичний поліс, і зрозуміло, що в нього входить. Натисніть на кнопку докладніше, і ви побачите все опції страховки.

Для оформлення страховки ви вводите країну призначення, тривалість поїздки і вік мандрівника, після чого можете порівняти варіанти полісів від різних страхових і оформити той, який підходить вам найбільше.

Електронний туристичний поліс приходить на вказану e-mail адресу та його можна завантажити в телефон, або надрукувати за бажанням. Так страховка завжди буде при вас, вона не загубиться і не пошкодиться, її можна неодноразово завантажити або продублювати родичам на екстрений випадок.

Підбір МФО онлайн

Але не тільки страховки можна вибрати за допомогою Ukasko. На агрегаторі Ukasko ви можете вибрати вигідний варіант мікропозики https://ukasko.ua/uk/credit, порівняти умови кредитування різних МФО та подати заявки відразу в декілька організацій. Знову-ж, це суттєво економить час, адже в Україні більше 80-ти МФО. І про існування та умови кредитування кожної з них люди можуть навіть не знати, а тут все зібрано на одній сторінці.

Що таке мікрокредити

Мікрокредити - це досить популярна послуга серед населення. Багато хто оформляє позику до зарплати або на термінові потреби. Мікрокредити відрізняються тим, що вимоги до позичальника набагато лояльніше, ніж у банків.

Але і сума мікрокредиту нижче, ніж у банківського, як і термін кредитування. Це невеликі кредити, як правило, до кількох тисяч гривень, які видаються на термін до 1 місяця. Мікрокредит видають мікрофінансові організації, або МФО. Гроші можна отримати у відділенні МФО або онлайн на карту.

Як мікрокредити впливають на кредитну історію

Крім термінових витрат, мікрокредити онлайн часто оформляють для того, щоб поліпшити кредитну історію. Якщо ж раніше за будь-якими кредитами були прострочення або борги, то кредитна історія зіпсується. Це вплине як майбутнє працевлаштування кредитора, так і можливість відкрити свій бізнес, отримати черговий кредит, взяти нерухомість або автомобіль в розстрочку, орендувати житло або транспорт тощо. У деяких ситуаціях це також перешкоджає виїзду за кордон.

Єдиний спосіб поліпшити кредитну історію - це брати нові кредити та вчасно погашати їх. Так стає помітно, що людина виправилася та здатна планувати свої фінанси. Тому багато людей з поганою кредитною історією користуються можливістю оформити вигідно кредит або вибрати позику під 0% за допомогою платформи Ukasko. Це найшвидший спосіб знайти відповідний кредит і оформити його зручним способом.

Але якщо ви затримаєте платежі за мікрокредитами, то кредитна історія також буде зіпсована. Тому вибирайте самі низькі процентні ставки та прозорі умови кредитування за допомогою агрегатора Ukasko, щоб не мати проблем з виплатами МФО!