Возможно ли свержение Путина: мнение генерала США

"Я считаю, что это возможно. Не думаю, что люди, окружающие Путина, хотят совершить самоубийство или потерять еще больше, чем они уже потеряли. Мы должны тщательно и комплексно работать, чтобы отговорить российские семьи от отправки своих сыновей в военкоматы 1 апреля", - отметил он.

Отметим, мировые бренды продолжают уходить с российского рынка после полномасштабного вторжение РФ в Украину. Таких уже более 220.

В частности, западные страны отказываются от российской нефти и газа, лишая Кремль важной статьи доходов и ресурса для войны против Украины. Подробнее о том, как мир избавляется от энергетической зависимости от РФ - в материале РБК-Украина.

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