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Чи можливе повалення Путіна: думка генерала США

Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес вважає повалення режиму Путіна цілком можливим, зокрема, через масові санкції. Оскільки його оточення навряд чи хоче втратити ще більше.

Про це генерал Ходжес розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я вважаю, що це можливо. Не думаю, що люди, які оточують Путіна, хочуть вчинити самогубство або втратити ще більше, ніж вони вже втратили. Ми повинні ретельно і комплексно працювати, щоб відрадити російські сім'ї від відправки своїх синів у військкомати 1 квітня", - зазначив він.

Зазначимо, світові бренди продовжують йти з російського ринку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таких вже понад 220.

Зокрема, західні країни відмовляються від російської нафти і газу, позбавляючи Кремль важливої статті доходів і ресурсу для війни проти України. Детальніше про те, як світ позбувається енергетичної залежності від РФ - в матеріалі РБК-Україна.

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