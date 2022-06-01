Возможно ли сейчас новое наступление России на севере Украины: что говорят в Минобороны
По состоянию на сегодня новое наступление российских войск с севера не ожидается. Нападение белорусских войск сейчас также не угрожает Украине.
Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в комментарии РБК-Украина.
"В общем, в ближайшей перспективе широкомасштабного наступления россиян с севера не усматривается", - заявил представитель оборонного ведомства.
По мнению Мотузяника, то, что российские оккупанты и белорусские войска делают вдоль северного украинской границы, является, вероятней всего, демонстративными действиями для того, чтобы заставить украинскую армию держать на этом направлении подразделения и не перебрасывать в районы активных боев.
"В то же время все будет зависеть от итогов боевых действия в Восточной операционной зоне, где Россия сегодня сосредоточила наибольшие свои усилия", - пояснил представитель Минобороны.
Напомним, ранее российское СМИ рассказало, что в Кремле якобы снова заговорили о наступлении на Киев, несмотря на провалы на других фронтах.
Кроме того, в КГГА оценили, действительно ли возможно сегодня повторное наступление россиян на Киев.
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