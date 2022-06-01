ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возможно ли сейчас новое наступление России на севере Украины: что говорят в Минобороны

Новина українською →
Киев, Среда 01 июня 2022 22:42
Возможно ли сейчас новое наступление России на севере Украины: что говорят в Минобороны Фото: Александр Мотузяник, спикер Министерства обороны (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько

По состоянию на сегодня новое наступление российских войск с севера не ожидается. Нападение белорусских войск сейчас также не угрожает Украине.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в комментарии РБК-Украина.

"В общем, в ближайшей перспективе широкомасштабного наступления россиян с севера не усматривается", - заявил представитель оборонного ведомства.

По мнению Мотузяника, то, что российские оккупанты и белорусские войска делают вдоль северного украинской границы, является, вероятней всего, демонстративными действиями для того, чтобы заставить украинскую армию держать на этом направлении подразделения и не перебрасывать в районы активных боев.

"В то же время все будет зависеть от итогов боевых действия в Восточной операционной зоне, где Россия сегодня сосредоточила наибольшие свои усилия", - пояснил представитель Минобороны.

Напомним, ранее российское СМИ рассказало, что в Кремле якобы снова заговорили о наступлении на Киев, несмотря на провалы на других фронтах.

Кроме того, в КГГА оценили, действительно ли возможно сегодня повторное наступление россиян на Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Александр Мотузяник Министерство обороны Украины
NEWS
Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS
Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS
DAILY
"Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса