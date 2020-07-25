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Возможно, горит нефтебаза: возле Донецка возник большой пожар

Донецк, Суббота 25 июля 2020 18:32
Возможно, горит нефтебаза: возле Донецка возник большой пожар
Фото: масштабный пожар возле Донецка (facebook.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оккупационные СМИ утверждают, что горит свалка

В субботу, 25 июля, вблизи Донецка произошел масштабный пожар. Местные жители выдвигают разные версии, что именно может гореть возле города.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, очевидцы в соцсетях говорят, что может гореть местная свалка бытовых отходов, которая находится в Ясиноватой, или же пожар произошел в районе Григорьевских отвалов шлака.

Опубликовано Сергеем Голохою Суббота, 25 июля 2020 г.

Также есть версия, что пожар произошел на нефтебазе вблизи водоканала Макеевка-Гвардеевка.

Еще одна версия, что горит местная свалка вблизи объездной дороги.

При этом сепаратистские СМИ говорят, что пожар произошел на ясиноватском мусорном полигоне.

На видеозаписях можно увидеть огромный столб дыма, который выходит с места пожара.

Опубликовано Сергеем Голохою Суббота, 25 июля 2020 г.

Напомним, недавно в Луганской области произошел лесной пожар в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков; разрыв снаряда спровоцировал возгорание на территории лесничества.

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