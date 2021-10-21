Возможна ли встреча Путина и Байдена до конца года: позиция Белого дома

В России заявили о возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в текущем году "в том или ином формате". В то же время, в Белом доме не готовы сообщить о том, состоится ли новая встреча лидеров в 2021 году.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Администрации президента США .

"Я не знаю, какие планы президента Путина относительно поездок, и мне также нечего сообщить о планах поездок с нашей стороны ", - заявила Псаки в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Она отметила, что президент США "занимается дипломатией лицом к лицу" как с людьми, с которыми у него есть соглашения, так и с людьми, с которыми у него разногласия.

"Но на данный момент мне нечего сообщить", - сказала представитель Белого дома.