Чи можлива зустріч Путіна і Байдена до кінця року: позиція Білого дому

У Росії заявили про можливість зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена в поточному році "в тому чи іншому форматі". У той же час, в Білому домі не готові повідомити про те, чи відбудеться нова зустріч лідерів в 2021 році.

"Я не знаю, які плани президента Путіна щодо поїздок, і мені також немає чого повідомити про плани поїздок з нашого боку ", - заявила Псакі в ході прес-конференції в Білому домі.

Вона зазначила, що президент США "займається дипломатією віч-на-віч" як з людьми, з якими у нього є угоди, так і з людьми, з якими у нього розбіжності.

"Але на даний момент мені нічого повідомити", - сказала представник Білого дому.