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Возможен ли в Украине новый локдаун из-за "Омикрона": что говорят в Минздраве

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко исключил введение в стране локдауна из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон". Он отметил, что заболеваемость растет, но при этом число госпитализированных не увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ляшко в Полтавской областной государственной администрации.

"Растет количество случаев (заражения коронавирусом - ред.), но не госпитализаций. Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, предусматривающем красную зону", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что при наличии вакцины против коронавируса говорить о локдауне неуместно. По его словам, как только в стране уровень вакцинации достигнет 70%, то можно будет забыть и о карантинах.

По данным на утро 10 февраля, в Украине только одна область находится в "желтой" зоне карантина, две в "красной", а остальные - в "оранжевой".

Отметим, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом более 41 тысячи человек. Больше всего новых случаев выявлено в Киеве и Одесской области.

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Министерство здравоохранения УкраиныВиктор Ляшко