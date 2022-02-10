Возможен ли в Украине новый локдаун из-за "Омикрона": что говорят в Минздраве

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко исключил введение в стране локдауна из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон". Он отметил, что заболеваемость растет, но при этом число госпитализированных не увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ляшко в Полтавской областной государственной администрации.

"Растет количество случаев (заражения коронавирусом - ред.), но не госпитализаций. Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, предусматривающем красную зону", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что при наличии вакцины против коронавируса говорить о локдауне неуместно. По его словам, как только в стране уровень вакцинации достигнет 70%, то можно будет забыть и о карантинах.