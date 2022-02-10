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Чи можливий в Україні новий локдаун через "Омікрон": що кажуть у МОЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виключив введення в країні локдауну через поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Він зазначив, що захворюваність зростає, але при цьому число госпіталізованих не збільшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ляшко в Полтавській обласній державній адміністрації.

"Зростає кількість випадків (зараження коронавірусом - ред.), але не госпіталізацій. Локдауна не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, що передбачає червону зону", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, як тільки в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути і про карантини.

За даними на ранок 10 лютого, в Україні тільки одна область знаходиться в "жовтій" зоні карантину, дві в "червоній", а решта - в "помаранчевій".

Відзначимо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом більше ніж 41 тисячі осіб. Найбільше нових випадків виявлено в Києві та Одеській області.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВіктор Ляшко