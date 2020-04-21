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Возложенные на Зеленского надежды еще не растаяли, - Антипович

Новости » Политика     21.04.2020 - 08:33
Возложенные на Зеленского надежды еще не растаяли, - Антипович
Фото: Алексей Антипович (РБК-Украина)

Но нет и тех максимальных показателей, о которых речь шла в сентябре

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что те надежды, которые возлагались на президента Владимира Зеленского и его партию еще не растаяли. Об этом Антипович рассказал в интервью РБК-Украина.

Однако, он считает, что нет и тех максимальных показателей, о которых речь шла в сентябре.

"И в экономическом плане, и с точки зрения ситуации во власти ничего особо не изменилось для украинцев", - отметил он.

По его словам, власть и далее подозревается в коррупции, "украинец и дальше хотел бы, чтобы власть сделала что-то для него - то есть чтобы власть дала денег, заработков, благ, дешевых коммунальных платежей и т.д".

"Украинец и дальше смотрит на власть с точки зрения, что она должна что-то ему дать. Не получая этого, украинец-патерналист теряет определенную удовлетворенность властью", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что не ожидает вспышку недоверия к власти в ближайшее время. Более того, он сказал, что сейчас доверие украинцев к нему больше, чем было перед первым туром президентских выборов.

Добавим, данные опроса КМИС, обнародованные 14 апреля, свидетельствуют, что в апреле 2020 году к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 44% тех, кто знает политика, нейтрально - 31%, отрицательно - 25%.

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