ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Покладені на Зеленського надії ще не розтанули, - Антипович

Новини » Політика     21.04.2020 - 08:33
Покладені на Зеленського надії ще не розтанули, - Антипович
Фото: Олексій Антипович (РБК-Україна)

Але немає і тих максимальних показників, про які йшлося у вересні

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що ті надії, які покладалися на президента Володимира Зеленського та його партію ще не розтанули. Про це Антипович розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Однак, він вважає, що немає і тих максимальних показників, про які йшлося у вересні.

"І в економічному плані, і з точки зору ситуації у влади нічого особливо не змінилося для українців", - зазначив він.

За його словами, влада і далі підозрюється в корупції, "українець і далі хотів би, щоб влада зробила щось для нього - тобто щоб влада дала грошей, заробітків, благ, дешевих комунальних платежів і т. д".

"Українець і далі дивиться на владу з точки зору, що вона повинна щось йому дати. Не отримуючи цього, українець-патерналіст втрачає певну задоволеність владою", - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що не очікує спалаху недовіри до влади найближчим часом. Більше того, він сказав, що зараз довіра українців до нього більша, ніж була перед першим туром президентських виборів.

Додамо, дані опитування КМІС, оприлюднені 14 квітня, свідчать, що у квітні 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 44% тих, хто знає політика, нейтрально - 31%, негативно - 25%.

Президент схвалив бюджет надзвичайної ситуації Заборгованості по зарплаті медикам почнуть погашати наступного тижня, - Зеленський
Новини України Володимир Зеленськийрейтингсоциология
News
On Top