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Возле ж/д-остановки на Донбассе обнаружили скрытый арсенал боевиков

Автор: Андрей Василюк

В городе Счастье Луганской области вблизи пассажирской железнодорожной остановки и автомобильной трассы Старобельск-Донецк обнаружили скрытый арсенал боевиков, который был обустроен в 2014 году. В схроне среди прочего обнаружили 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения. Из схрона, среди прочего, было изъято 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, тайник обустроили в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское". Злоумышленники принимали активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

В тайнике правоохранители также обнаружили:

  • 12 гранатометных выстрелов ВОГ-17;
  • 90 вышибных зарядов к минометным минам калибра 82 мм;
  • более 400 патронов различного калибра;
  • взрыватель артиллерийского снаряда.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в начале июня Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения, который сделали боевики в 2014 году. В тайнике хранилась, в частности, противопехотная так называемая "мина-лягушка", запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года.

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Донбасс