Возле ж/д-остановки на Донбассе обнаружили скрытый арсенал боевиков

В городе Счастье Луганской области вблизи пассажирской железнодорожной остановки и автомобильной трассы Старобельск-Донецк обнаружили скрытый арсенал боевиков, который был обустроен в 2014 году. В схроне среди прочего обнаружили 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
"Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения. Из схрона, среди прочего, было изъято 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, тайник обустроили в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское". Злоумышленники принимали активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, в начале июня Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения, который сделали боевики в 2014 году. В тайнике хранилась, в частности, противопехотная так называемая "мина-лягушка", запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года.