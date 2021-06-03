На Донбассе выявили скрытый арсенал боевиков: там нашли запрещенное вооружение
Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения, который сделали боевики в 2014 году. В тайнике хранилась, в частности, противопехотная так называемая "мина-лягушка", запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Схрон был обустроен на чердаке заброшенного дачного здания на окраине Приволья.
Правоохранители изъяли из тайника:
- 5 гранатометных выстрелов РПГ-22;
- 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
- 1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72 ("мина-лягушка");
- 2 противотанковые мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти 14 кг);
- 6 ручных гранат различных модификаций;
- 6 гранатометных выстрелов ВОГ;
- 1 окопный заряд.
"По оперативным данным, тайник обустроили летом 2014 года боевики российско-террористических группировок", - отметили в СБУ.
Напомним, недавно Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия в центре Киева. Оружие и боеприпасы были спрятаны в Печерском районе столицы в дренажно-штольной системе, которая относится к объектам критической инфраструктуры.
Ранее у жителя Харьковской области обнаружили арсенал неоформленного оружия. У мужчины изъяли "коктейли Молотова", гранаты, пистолет-пулемет, автомат АК-74, гранатомет.